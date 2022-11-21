Около 150 000 перемещенных детей в Мали не имеют юридического статуса
2022-11-21 14:33
По данным Норвежского совета по делам беженцев (NRC), почти 150 000 детей, перемещенных в результате конфликта в Мали, не имеют свидетельств о рождении и рискуют быть исключенными и лишенными своих прав, если не смогут подтвердить свою личность.
«Тысячи детей подвергаются остракизму со стороны общества, когда они должны быть на школьной скамье», — заявил Маклин Натугаша, директор NRC в Мали.
Эти дети входят в число 422 620 человек, перемещенных в результате войны в Мали, о чем свидетельствуют августовские данные совместного мониторинга НПО с ООН и малийскими властями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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