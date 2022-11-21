Министр ЛНР Дегтярев задержан по подозрению в махинациях с лесом

Возглавляющий Министерство природных ресурсов ЛНР Юрий Дегтерев был арестован местными правоохранителями.

В понедельник ряд российских СМИ со ссылкой на МВД Луганской Народной республики сообщили о том, что милиционеры произвели задержание министра экологической безопасности Юрия Дегтерева, который был доставлен в ближайший участок для осуществления оперативных действий.

По данным журналистов, Дегтерев стал подозреваемых в деле о совершении незаконных махинаций с лесом и расхищении природных богатств Луганской Народной республики.