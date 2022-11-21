Канье Уэст объявил о своем участии в выборах президента США в 2024 году
2022-11-21 14:37
Экс-супруг Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в США.
Канье Уэст объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в Штатах, которые должны состоятся в 2024 году.
Музыкант заверяет, что подобрал сильную команду, члены которой успешно трудились в высших эшелонах власти. В настоящее время эти люди помогают доработать ему и представить предвыборную программу.
Бывший муж Ким Кардашьян имеет опыт участия в предвыборной кампании.
В 2020 году в большую политику он был выдвинут от собственной партии Birthday Party, сумев зарегистрироваться как кандидат в 12 штатах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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