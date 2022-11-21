В Европе выросло число случаев отравлений и непрофильного использования «веселящего газа»

Согласно отчету, опубликованному в понедельник, 21 ноября, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), рекреационное использование закиси азота, более известной как «веселящий газ, вызывает растущую озабоченность в Европе».

«Рост рекреационного использования закиси азота в некоторых регионах Европы вызывает беспокойство», — прокомментировал ситуацию директор обсерватории в Лсибонне Алексис Гусдил: «Потребители обычно считают, что вдыхание закиси азота безопасно. Тем не менее, мы обнаружили, что более частое или интенсивное потребление газа увеличивает риск серьезного вреда, например, повреждения нервной системы».

Закись азота, легально используемая в качестве пищевой добавки или анестетика в медицине, рекреационное использование закиси азота приобретает растущую популярность из-за ее доступности и низкой цены.

«Развилась прибыльная и расширяющаяся цепочка поставок, в которой специализированные магазины в Интернете либо напрямую продвигают газ для использования в рекреационных целях, либо предлагают его под видом использования для приготовления взбитых сливок», — отмечается в отчете.

Отмечается, что увеличилось количество отравлений «веселящим газом», зарегистрированных токсикологическими центрами. Во Франции, например, в 2020 году было зарегистрировано 134 случая по сравнению с 10 в 2017 году.