Нетаньяху выиграл 17,5 тысячи евро в деле о клевете против Ольмерта

Назначенный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху выиграл иск о клевете в понедельник (21 ноября) против бывшего главы правительства Эхуда Ольмерта, который в интервью назвал его и членов его семьи «психически больными».

Судья Тель-Авивского суда Амит Ярив обязал Эхуда Ольмерта выплатить 62 500 шекелей (около 17 500 евро) Биньямину Нетаньяху, его жене Саре и их сыну Яиру, которые подали на него в суд за то, что в апреле 2021 года в двух интервью заявили, что они «психически больны».

«Называние человека «психически больным» может его унизить», — заявил судья во время вынесения приговора, транслировавшегося в прямом эфире.

Эхуд Ольмерт, которому сейчас 77 лет, занимал пост премьер-министра с 2006 по 2009 год, прежде чем его обвинили в коррупции, а затем приговорили к 27 месяцам тюремного заключения за мошенничество, в том числе за получение взяток в связи с фараонским проектом недвижимости Holyland в Иерусалиме, в котором он участвовал, будучи мэром.

Биньямин Нетаньяху сменил Эхуда Ольмерта, а десять лет спустя стал первым главой правительства в истории Израиля, которому было предъявлено обвинение в коррупции.