Вооружённые силы России ликвидировали две украинские системы "Ураган", которые обстреливали Белгородскую область.

21 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска ликвидировали две украинские реактивные системы залпового огня "Ураган", которые базировались в населённом пункте Пыльная Харьковской области.

По данным Конашенкова, именно эти РСЗО армии Украины систематически обстреливали Белгородскую область России и пытались атаковать Белгород.