Войска РФ уничтожили 2 РСЗО «Ураган» армии Украины, обстреливавших Белгород
2022-11-21 14:52
Вооружённые силы России ликвидировали две украинские системы "Ураган", которые обстреливали Белгородскую область.
21 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска ликвидировали две украинские реактивные системы залпового огня "Ураган", которые базировались в населённом пункте Пыльная Харьковской области.
По данным Конашенкова, именно эти РСЗО армии Украины систематически обстреливали Белгородскую область России и пытались атаковать Белгород.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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