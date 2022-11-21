Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки в России с июля
2022-11-21 14:58
Владимир Путин ратифицировал законопроект о введении акциз на сладкие напитки в РФ.
Днём 21 ноября журналисты информагентства "РИА Новости" сообщили, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому с июля 2023 года в России будут введены акцизы на сладкие напитки в размере семи российских рублей за один литр.
Согласно подписанному Путиным закону, не все сладкие напитки будут облагаться акцизом. Так, из-под действия закона выведены морсы, соки и сокосодержащие напитки, кисель, молоко и молочная продукция, напитки, изготавливаемые из злаковых культур, кисель, а также напитки из продуктов переработки орехов и кокоса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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