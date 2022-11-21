Милохин возмутился реакцией людей на исполнение им украинского гимна, уверяя, что до этого пел гимн России

Блогер Даня Милохин исполнил гимн Украины во время стрима. Звезда интернета утверждает, что кусок видео был вырезан, а до этого он пел гимн РФ.

Даня Милохин во время прямой трансляции спел украинский гимн дуэтом со своим приятелем Артуром Бабичем.

Поведение знаменитости вызвало недовольство у поклонников.

Милохин заявил, что ему не понятно, почему его осуждают за данный поступок. Звезда интернета утверждает, что кусок видео был вырезан, а до этого он исполнял гимн России.