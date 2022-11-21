Милохин возмутился реакцией людей на исполнение им украинского гимна, уверяя, что до этого пел гимн России
2022-11-21 14:59
Блогер Даня Милохин исполнил гимн Украины во время стрима. Звезда интернета утверждает, что кусок видео был вырезан, а до этого он пел гимн РФ.
Даня Милохин во время прямой трансляции спел украинский гимн дуэтом со своим приятелем Артуром Бабичем.
Поведение знаменитости вызвало недовольство у поклонников.
Милохин заявил, что ему не понятно, почему его осуждают за данный поступок. Звезда интернета утверждает, что кусок видео был вырезан, а до этого он исполнял гимн России.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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