МО РФ: армия России сорвала наступление ВСУ на Купянском направлении
2022-11-21 14:59
Минобороны России сообщило о срыве наступательной операции украинских военных на Купянском участке фронта.
Генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения боёв в зоне специальной операции российские войска смогли сорвать попытку осуществления украинской контрнаступательной операции на Купянском направлении возле населённого пункта Куземовка в ЛНР.
По данным Конашенкова, в результате поражения ВСУ возле Куземовки были уничтожены 35 украинских солдат, 2 бронированных автомобиля и четыре пикапа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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