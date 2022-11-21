МО РФ: армия России сорвала наступление ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило о срыве наступательной операции украинских военных на Купянском участке фронта.

Генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения боёв в зоне специальной операции российские войска смогли сорвать попытку осуществления украинской контрнаступательной операции на Купянском направлении возле населённого пункта Куземовка в ЛНР.

По данным Конашенкова, в результате поражения ВСУ возле Куземовки были уничтожены 35 украинских солдат, 2 бронированных автомобиля и четыре пикапа.