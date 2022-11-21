Рогов: запустить Запорожскую АЭС в условиях обстрелов ВСУ невозможно
2022-11-21 15:06
Представитель совета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил о невозможности запуска Запорожской АЭС.
В понедельник глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что сотрудники "Росатома" в городе Энергодар не могут оперативно запустить Запорожскую атомную электростанцию из-за новых обстрелов со стороны вооружённых сил Украины.
При этом Рогов отметил, что в условиях, когда обстрел ЗАЭС со стороны украинской армии не производится, её повторный запуск может быть быстро осуществлён.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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