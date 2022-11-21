Генсек НАТО Столтенберг: для альянса важно не стать стороной конфликта в Украине

Генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил, что для альянса важно не стать прямым участником украинского конфликта.

21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пресс-релизе заявил о том, что для альянса при рассмотрении вопроса о создании запретной для полётов зоны над Украиной важно не стать стороной украинского конфликта.

Столтеберг пояснил, что если Североатлантический альянс разместит силы на территории Украины, то сразу же станет стороной конфликта, ввиду чего НАТО готово лишь помогать киевскому режиму защищать своё воздушное пространство самостоятельно.