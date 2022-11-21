Беременная Орлова пожаловалась, что набрала уже 10 килограммов, а до родов еще далеко

Певица Ольга Орлова, пребывающая в интересном положении, стремительно набирает вес. Знаменитость призналась, что аппетит у нее зверский, и она набрала уже 10 кг.

Исполнительница и ведущая Ольга Орлова ждет девочку. Певица постоянно откровенничает со своими подписчиками, не скрывая, что столкнулась с некоторыми проблемами в этот особый для женщины период, о чем сообщает "Starhit".

Поклонники знаменитости отмечают, что она похорошела за время беременности. Некоторые диву даются, как певица может не тревожится о будущих родах, постоянно спрашивая о её самочувствии.

Ольга призналась, что первые 2 месяца ей было сложно, потом все наладилось. Сейчас артистку интересует набор веса. За это время она успела набрать уже 10 килограммов.