Тимошенко призвал граждан не покидать Украину на фоне возможного блэкаута
2022-11-21 15:30
Представитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко уверяет, что украинцы не должны уезжать из страны из-за проблем с энергетикой.
21 ноября информационное агентство "Факты ICTV" опубликовало интервью с официальным представителем офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, который утверждает, что жители Украины не должны покидать государство на фоне слухов о возможности полной пропажи электричества в стране.
По словам Тимошенко, Киев уже рассмотрел различные наихудшие сценарии, придя к выводу, что последствия любого из них будут быстро устранены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
Внучка американского президента Наоми Байден вышла замуж
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Минский горсуд рассмотрит дело Telegram-канала с данными силовиков
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь