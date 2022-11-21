Тимошенко призвал граждан не покидать Украину на фоне возможного блэкаута

Представитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко уверяет, что украинцы не должны уезжать из страны из-за проблем с энергетикой.

21 ноября информационное агентство "Факты ICTV" опубликовало интервью с официальным представителем офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, который утверждает, что жители Украины не должны покидать государство на фоне слухов о возможности полной пропажи электричества в стране.

По словам Тимошенко, Киев уже рассмотрел различные наихудшие сценарии, придя к выводу, что последствия любого из них будут быстро устранены.