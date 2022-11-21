Путин и Бермудес примут участие в открытии памятника Кастро в Москве

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес откроют в Москве памятник Фиделю Кастро.

В понедельник днем в пресс-службе Кремля сообщили, что 22 ноября президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро.

В сообщении также говорится, что состоятся переговоры между лидерами двух стран, в ходе которых стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.