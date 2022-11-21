Премьер Испании Санчес: Мадрид выдели почти €270 млн на военную помощь Киеву
2022-11-21 15:32
Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид выдели почти €270 млн на военную помощь Киеву с начала СВО РФ на Украине.
21 ноября председатель правительства Испании Педро Санчес в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО заявил о том, что Мадрид оказал существенную военную поддержку Киеву за время проведения СВО РФ на Украине.
Санчес уточнил, что Испания внесла почти €270 миллионов евро в Европейский фонд мира для доставки военной техники в Украину для обеспечения боеспособности украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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