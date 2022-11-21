Изадние Wall Street Journal утверждает, что правительство Соединённых Штатов намеренно заставляет российских партнёров вводить антироссийские сакнции.

В понедельник американская газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон целенаправленно отсылает своих политиков в союзные России страны, которые в ходе тайных переговоров склоняют партнёров РФ к поддержке антироссийских санкций путём угроз о разрыве сотрудничества с США.

По данным WSJ, подобная политика американского государства не является эффективной, поскольку впервые месяцы после начала спецоперации объект экспорта из России действительно упал, однако быстро был восстановлен.