WSJ: США угрозами заставляют партнёров Москвы вводить санкции против РФ
2022-11-21 15:34
Изадние Wall Street Journal утверждает, что правительство Соединённых Штатов намеренно заставляет российских партнёров вводить антироссийские сакнции.
В понедельник американская газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон целенаправленно отсылает своих политиков в союзные России страны, которые в ходе тайных переговоров склоняют партнёров РФ к поддержке антироссийских санкций путём угроз о разрыве сотрудничества с США.
По данным WSJ, подобная политика американского государства не является эффективной, поскольку впервые месяцы после начала спецоперации объект экспорта из России действительно упал, однако быстро был восстановлен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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