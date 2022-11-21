Бебуришвили, заменившего Харламова в роли ведущего шоу Comedy Club, задержали в аэропрту Челябинска

APS
2022-11-21 15:51

Сергей Бебуришвили был задержан в аэропрту Челябинска со своим приятелем за курение в неположенном месте.

Прибывшие из Москвы Сергей Бебуришвили и его друг курили на территории аэропорта, не реагируя на замечания, по этой причине были задержаны.

На них были составлены административные протоколы, а также они были оштрафованы на 500 российских рублей каждый.

Сам юморист в соцсетях подтвердил, что его действительно задержали за курение в неположенном месте.

Опубликовано: Наталья Гончарова