Бебуришвили, заменившего Харламова в роли ведущего шоу Comedy Club, задержали в аэропрту Челябинска
2022-11-21 15:51
Сергей Бебуришвили был задержан в аэропрту Челябинска со своим приятелем за курение в неположенном месте.
Прибывшие из Москвы Сергей Бебуришвили и его друг курили на территории аэропорта, не реагируя на замечания, по этой причине были задержаны.
На них были составлены административные протоколы, а также они были оштрафованы на 500 российских рублей каждый.
Сам юморист в соцсетях подтвердил, что его действительно задержали за курение в неположенном месте.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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