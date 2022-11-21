Лель назвала Кудрявцеву неадекватной в эфире шоу «Суперстар! Возвращение»
2022-11-21 16:06
Певица Катя Лель - участница проекта "Суперстар! Возвращение". В состав жюри шоу входит известная актриса и ведущая Лера Кудрявцева. Что не поделили звезды?
В новой программе "Суперстар! Возвращение" ведущая и член жюри Лера Кудрявцева подвергла критике номер исполнительницы Кати Лель за несоответствие условиям выступления.
Выпуск посвящался памяти ушедших из жизни артистов. Лель спела свою композицию "Мой мармеладный", вставив в нее отрывок песни покойного Пьера Нарцисса "Шоколадный заяц".
Кудрявцева сочла это за нарушение правил. Певица не заставила себя ждать сответом.
Лель заявила, что идея номера ей не принадлежит. Лера же ее "расстроила своей неадекватностью", о чем сообщает издание "Super.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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