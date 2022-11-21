Главная елка Праги приедет из Лужицких гор

Рождественская елка для популярного туристического рынка на Староместской площади в Праге в этом году родом из Лужицких гор.

Ель высотой около 25 метров была срублена в воскресенье в Кытлице в северочешском административном районе Усти (Ауссиг). Дерево скоро доставят в столицу Чехии на специальном транспортном средстве, сообщили в понедельник в муниципальном управлении по технологиям.

Впервые елку торжественно зажгут в субботу, за день до первого воскресенья Адвента. В отличие от предыдущих лет, точное время не указывается, чтобы избежать большого скопления людей на площади перед старой ратушей.

Цепи огней на дереве имеют общую длину около шести километров, ее украшают 170 красных и золотых пластиковых шариков и двухметровый шпиль.

Рынки в Пражском Граде, резиденции президента, открываются 23 ноября. Отмечается, что наибольшую долю иностранных туристов в «Золотом городе» на Влтаве традиционно ожидают из Германии.

