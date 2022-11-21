Салтыкова пригрозила местью Пьехе за низкие оценки в шоу «Суперстар! Возвращение»

Ирина Салтыкова -участница песенного проекта "Суперстар! Возвращение". Стас Пьеха - член жюри музыкального состязания. Певица недовольна низкими оценками ее номеров со стороны коллеги по сцене.

Стас Пьеха пожаловался, что исполнительница Ирина Салтыкова грозилась проколоть колеса его авто, если тот поставит ей низкие оценки за выступление в шоу «Суперстар! Возвращение».

В последнем выпуске третьего сезона проекта исполнители пели композиции ушедших из жизни артистов. Кроме Салтыковой в программе выступали Рома Жуков, Вячеслав Малежик, Катя Лель и другие.

Ирина исполнила лирическую композицию Мурата Насырова "Кто-то простит".

Всем членам жюри шоу пришлось по душе выступление артистки, но не Стасу Пьехе. Он поставил за номер 1 балл и только из уважения к покойному Насырову.

Пьеха объяснил это тем, что песня никак не тянет на "реквием".