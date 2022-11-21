Германия пообещала Молдове 32,2 млн евро на отопление

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала дополнительную помощь Германии в размере 32,3 млн евро для Республики Молдова, которая попала в серьезный энергетический кризис из-за неплатежей.

Средства должны быть использованы для укрепления возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и расширения муниципальной инфраструктуры, заявила делегация Германии в понедельник на третьей международной конференции сторонников Молдовы в Париже.

По словам министра развития Свении Шульце, 28,7 млн евро из указанной суммы поступят от Федерального министерства развития (BMZ). Деньги в первую очередь предназначены для повышения энергоэффективности зданий.

Шульце пояснил, что федеральное правительство хотело послать четкий сигнал солидарности Республике Молдова.

Как и Украина, Молдова была объявлена кандидатом в члены ЕС в июне. Страна приняла сотни тысяч беженцев в начале войны на Украине. Около 90 000 из них находятся в Молдове, что стало еще одной причиной для ЕС, по которой необходима поддержка.