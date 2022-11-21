Столтенберг: НАТО хочет добиться оптимального мирного соглашения для Украины

Столтенберг заявил, что НАТО хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины и поэтому нужно наращивать военную помощь Киеву.

21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенбер в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, заявил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но переговоры должны состояться на приемлемых условиях для Киева, а это определяется успехами на поле боя.

Глава альянса утверждает, что страны НАТО должны расширять поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину, учитывая последствия российских ударов по ее территории.