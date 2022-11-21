Столтенберг: НАТО хочет добиться оптимального мирного соглашения для Украины
2022-11-21 16:33
Столтенберг заявил, что НАТО хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины и поэтому нужно наращивать военную помощь Киеву.
21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенбер в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, заявил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но переговоры должны состояться на приемлемых условиях для Киева, а это определяется успехами на поле боя.
Глава альянса утверждает, что страны НАТО должны расширять поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину, учитывая последствия российских ударов по ее территории.
Опубликовано: Елена Калиновская
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