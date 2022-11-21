Дилеры в ЕС запасаются российским дизелем в преддверии запрета

За несколько недель до запрета ЕС на ввоз дизельного топлива из России дилеры вновь заполняют свои склады российским топливом.

С 1 по 12 ноября отгрузки российского дизельного топлива на склады в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), через который Германия также получает нефтепродукты, выросли до 215 000 баррелей в сутки.

Эксперт аналитической компании Vortexa Памела Мангер отметила, что рост закупок превышает 126% к уровню октября.

ЕС запретит импорт сырой нефти из России с 5 февраля 2023 года, а также продуктов нефтепереработки, таких как бензин и дизельное топливо.