Дилеры в ЕС запасаются российским дизелем в преддверии запрета
2022-11-21 16:33
За несколько недель до запрета ЕС на ввоз дизельного топлива из России дилеры вновь заполняют свои склады российским топливом.
С 1 по 12 ноября отгрузки российского дизельного топлива на склады в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), через который Германия также получает нефтепродукты, выросли до 215 000 баррелей в сутки.
Эксперт аналитической компании Vortexa Памела Мангер отметила, что рост закупок превышает 126% к уровню октября.
ЕС запретит импорт сырой нефти из России с 5 февраля 2023 года, а также продуктов нефтепереработки, таких как бензин и дизельное топливо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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