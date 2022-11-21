Минский горсуд рассмотрит дело Telegram-канала с данными силовиков

Городской суд Минска приступит к рассмотрению дело о деятельность канала в Telegram, который занимался незаконным распространением сведений о сотрудниках силового блока страны.

Вечером понедельника пресс-служба Минского городского суда сообщила, что ведомство назначило на 12 декабря начало заочного рассмотрения уголовного дела об администраторах запрещённого в Беларуси Telegram-канала.

По данным СМИ, ставший фигурантом уголовного делопроизводства Telegram-канал во время президентских выборов в августе 2020 года и позднее нелегально публиковал персональные данные белорусских силовиков, а также членов избирательных участков, которые работали по всей стране.