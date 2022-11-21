Внучка американского президента Наоми Байден вышла замуж

Внучка американского президента Наоми Байден связала себя узами брака с юристом Питером Нилом.

В субботу, 19 ноября Наоми Байден и Питер Нил связали себя узами брака в Белом доме.

1-ая за почти 10 лет свадьба в этих стенах представляла собой первое вступление в семейную жизнь для внучки действующего главы США.

На церемонии присутствовали бабушка и дедушка Наоми - Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

Молодые люди познакомились во время обучения в университете.