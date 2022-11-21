Внучка американского президента Наоми Байден вышла замуж
2022-11-21 16:45
Внучка американского президента Наоми Байден связала себя узами брака с юристом Питером Нилом.
В субботу, 19 ноября Наоми Байден и Питер Нил связали себя узами брака в Белом доме.
1-ая за почти 10 лет свадьба в этих стенах представляла собой первое вступление в семейную жизнь для внучки действующего главы США.
На церемонии присутствовали бабушка и дедушка Наоми - Джо Байден и первая леди Джилл Байден.
Молодые люди познакомились во время обучения в университете.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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