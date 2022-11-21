Беларусь будет передавать России отработанное ядерное топливо

Ядерное топливо, которое отрабатывается на Белорусской АЭС, будет направляться в Россию.

Вечером 21 ноября журналисты российского интернет-издания "РИА Новости" сообщили, что отработанное на Белорусской атомной электростанции ядерное топливо будет направляться в Россию, где будет проходить процедуру по переработке на профильных предприятиях страны.

Известно, что в понедельник глава российской энергокомпании "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали соответствующее соглашение.