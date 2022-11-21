Путин подписал указ о передаче Центральных банков ДНР и ЛНР Промсвязьбанку
2022-11-21 16:54
Центробанки Донецкой и Луганской Народных республик будут переданы под контроль Промсвязьбанку в соответствии с указом Владимира Путина.
21 ноября Владимир Путин своей подписью ратифицировал президентский указ, которым постановляется, что Центральные банки республик Донбасса ДНР и ЛНР станут обществами с ограниченной ответственностью и перейдут в собственность российского Промсвязьбанка.
Примечательно, что в понедельник Путин подписал целый пакет указов и законопроектов, среди которых закон о присвоении статуса ветерана боевых действиях добровольным участникам спецоперации в Украине, а также указ о введении акцизов для сладких напитков в размере семи российских рублей за один литр.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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