Экс-солист группы Челси Архипов впервые станет отцом
2022-11-21 16:57
38-летний экс-солист группы "Челси" Роман Архипов впервые станет отцом. Они с женой, начинающей певицей Алисой Огородниковой ждут дочь.
38-летний исполнитель Роман Архипов, прославившийся благодаря проекту "Фабрика звезд", совсем скоро станет папой. Музыкант рассказал, кого они с женой ждут.
3 года назад Архипов связал себя узами брака с начинающей певицей Алисе Огородниковой. Оба супруга станут родителями впервые, по этой причине сильно волнуются.
О том, что у них будет девочка, Роман рассказал в Ютуб-шоу "Север шоу".
По поводу имени дочки музыкант заявил, что оно уже выбрано, но называть его не стал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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