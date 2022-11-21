Экс-солист группы Челси Архипов впервые станет отцом

38-летний экс-солист группы "Челси" Роман Архипов впервые станет отцом. Они с женой, начинающей певицей Алисой Огородниковой ждут дочь.

38-летний исполнитель Роман Архипов, прославившийся благодаря проекту "Фабрика звезд", совсем скоро станет папой. Музыкант рассказал, кого они с женой ждут.

3 года назад Архипов связал себя узами брака с начинающей певицей Алисе Огородниковой. Оба супруга станут родителями впервые, по этой причине сильно волнуются.

О том, что у них будет девочка, Роман рассказал в Ютуб-шоу "Север шоу".

По поводу имени дочки музыкант заявил, что оно уже выбрано, но называть его не стал.