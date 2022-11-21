Lufthansa планирует нанять 20 000 сотрудников в Европе
2022-11-21 17:07
Первая европейская группа авиакомпаний Lufthansa запустила в понедельник кампанию по набору 20 000 сотрудников в Европе на фоне восстановления авиаперевозок и нехватки рабочей силы в этом секторе.
«Lufthansa набирает 20 000 новых сотрудников по 45 специальностям на своих площадках в Германии, Австрии, Швейцарии и Бельгии», говорится в пресс-релизе группы.
Особо разыскиваются «технари»: ИТ-специалисты, юристы, пилоты и бортпроводники, отмечает источник.
При этом отмечается, что только часть предложений о работе касается создания новых рабочих мест, а остальные — замена сотрудников группы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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