Lufthansa планирует нанять 20 000 сотрудников в Европе

Первая европейская группа авиакомпаний Lufthansa запустила в понедельник кампанию по набору 20 000 сотрудников в Европе на фоне восстановления авиаперевозок и нехватки рабочей силы в этом секторе.

«Lufthansa набирает 20 000 новых сотрудников по 45 специальностям на своих площадках в Германии, Австрии, Швейцарии и Бельгии», говорится в пресс-релизе группы.

Особо разыскиваются «технари»: ИТ-специалисты, юристы, пилоты и бортпроводники, отмечает источник.

При этом отмечается, что только часть предложений о работе касается создания новых рабочих мест, а остальные — замена сотрудников группы.