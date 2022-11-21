Столтенберг: войска НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной

Йенс Столтенберг исключил введение бесполетной зоны над территорией Украины войсками Североатлантического альянса.

21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично заверил, что страны альянса не намерены устанавливать бесполётную зону над Украиной, поскольку это может привести к прямому военному столкновению между организацией и армией России. Также Столтенберг выразил уверенность, что для достижения мира на Украине альянс обязан увеличить оказание военной помощи Киеву.

Примечательно, что Йенс Столтенберг заявлял о нежелании НАТО вводить бесполётную зону над Украиной сразу после начала российской спецоперации, чем вызвал шквал критики со стороны Владимира Зеленского, который сказал, что разочаровался в Североатлантическом альянсе.