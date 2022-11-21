В Бельгии не хватает мощностей мусоросжигательных заводов для уничтожения 100 тонн кокаина

Бельгия, столкнувшаяся с эндемичным оборотом кокаина в порту Антверпена, обеспокоена недостатком мощностей для сжигания этого наркотика и, следовательно, безопасностью складов, где хранятся изъятые партии до их уничтожения.

«Существует проблема с мощностью мусоросжигательных заводов», — заявил представитель бельгийской таможни в комментарии для AFP в понедельник, подтверждая информацию, опубликованную во фламандской прессе.

«Конструктивное решение все же будет найдено», - отметил представитель таможни Фрэнсис Адинс.

В основе проблемы: астрономическое количество кокаина из Латинской Америки, которое перехватывают в Антверпене. По данным бельгийских властей, в 2022 году изъято более 100 тонн, что является новым рекордом после 89,5 тонн в 2021 году.

Для сжигания кокаина «необходимо соблюдать экологические стандарты», отметил Адинс. По данным прессы, в настоящее время слишком мало мусоросжигательных заводов аттестовано для этих целей, чтобы утилизировать то, что хранится на таможенных складах.

Прокурор Антверпена Фрэнки Де Кейзер несколько недель назад предупредил министра юстиции Винсента Ван Куикенборна об этой проблеме и последствиях с точки зрения безопасности вокруг складских помещений.

По сообщению фламандской ежедневной газеты De Standaard, полиция Антверпена уже зафиксировала подозрительные действия вокруг склада, когда неизвестные использовали дрон для разведки.