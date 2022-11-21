Онколог Владимир Полянский предупредил: красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки
После 40 лет свинину и говядину лучше исключить из рациона. Или же стоит заметно ограничить употребление стейка в этом возрасте.
Бесконтрольное увлечение красным мясом ведет к проблемам со здоровьем.
В этом уверен онколог Владимир Полянский. Врач настоятельно рекомендует людям после 40-45 лет заменить говядину и свинину в рационе мясом птицы или кролика.
Мнение врача:
“Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки, поэтому после 45 обязательно проходите колоноскопию минимум раз в пять лет. Но лучше уже после 40”
Как считает онколог, если не получается вовсе отказаться от аппетитного стейка, следует уменьшить его употребление до 300-350 г в неделю.
Переваривание продукта проходит тяжело, даже большая сопутствующая порция клетчатки в желудке не облегчает этот процесс.
Владимир Полянский назвал несколько тревожных симптомов, которые никак нельзя упускать из виду.
Итак, немедленно обращаться к врачу стоит при появлении расстройств стула, постоянной слабости, возникновении приступов тошноты, при потере аппетита.
Опубликовано: Храмова Оксана
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