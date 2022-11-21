Гудков, которого раскритиковали за клип-пародию «Я - узкий», вернулся из Турции в Россию
2022-11-21 17:31
Шоумен Александр Гудков покинул Россию после жесткой критики его клипа-пародии "Я-узкий" на композицию певца SHAMAN "Я -русский".
Шоумена Александра Гудкова заметили на премьере картины в кинотеатре "Октябрь".
Актриса и юмористка Екатерина Варнава разместила в соцсетях видеоролик, где позирует на камеру вместе с Гудковым, о чем сообщает "Readovka".
Шоумен уехал в столицу Турции после обрушившегося на него хейта после публикации клипа "Я – узкий". Это клип-пародия на песню SHAMAN "Я - русский".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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