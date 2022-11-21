Мошенники развели Кудрявцеву на 180 000 рублей

Ведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников. Злоумышленника удалось выудить у знаменитости 180 000 россиских рублей.

К сожалению, жертвами мошенников становятся не только простые граждане, но и известные личности.

Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам своего Телеграм-канала, что ее обманули. Преступники выманили у ведущей 180 000 российских рублей.

Семейный психолог Наталья Наумова утверждает, что подобная ситуация может как сделать человека более осторожным, так и нанести травму.

Отношение к ситуации - это очень важно.

Лера не стала себя изводить, а посмеялась над собственной доверчивостью.