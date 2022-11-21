Мошенники развели Кудрявцеву на 180 000 рублей
2022-11-21 17:35
Ведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников. Злоумышленника удалось выудить у знаменитости 180 000 россиских рублей.
К сожалению, жертвами мошенников становятся не только простые граждане, но и известные личности.
Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам своего Телеграм-канала, что ее обманули. Преступники выманили у ведущей 180 000 российских рублей.
Семейный психолог Наталья Наумова утверждает, что подобная ситуация может как сделать человека более осторожным, так и нанести травму.
Отношение к ситуации - это очень важно.
Лера не стала себя изводить, а посмеялась над собственной доверчивостью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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