Кузнецова: запрет на суррогатное материнство для иностранцев примут в декабре

Вице-спикер Госдумы Кузнецова сообщила, что законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев возможно примут в декабре.

21 ноября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе пресс-конференции ТАСС сообщила журналистам, что законопроект, предусматривающий введение запрета на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, готов ко второму чтению и может быть принят уже в декабре.

Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане Российской Федерации, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно, иностранцам же пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.