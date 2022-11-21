Зеленский призвал коллективный Запад принять Украину в НАТО и ЕС
2022-11-21 18:03
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом принять Киев в НАТО и ЕС.
21 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего заочного выступления на парламентской ассамблее НАТО в Мадриде в очередной раз призвал коллективный Запад принять заявку Киева на вступление в Североатлантический альянс и Европейский союз.
Зеленский объяснил необходимость вступления Киева в НАТО и ЕС тем, что Украина якобы вносит «весомый вклад в защиту» всего Запада, после чего попросил участников заседания ПА НАТО предоставить киевскому режиму системы ПВО и очередные пакеты финансовой помощи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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