Зеленский призвал коллективный Запад принять Украину в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом принять Киев в НАТО и ЕС.

21 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего заочного выступления на парламентской ассамблее НАТО в Мадриде в очередной раз призвал коллективный Запад принять заявку Киева на вступление в Североатлантический альянс и Европейский союз.

Зеленский объяснил необходимость вступления Киева в НАТО и ЕС тем, что Украина якобы вносит «весомый вклад в защиту» всего Запада, после чего попросил участников заседания ПА НАТО предоставить киевскому режиму системы ПВО и очередные пакеты финансовой помощи.