Брюссель запрещает оптовые продажи оливкового масла
Брюссель усиливает защиту оливкового масла новым постановлением, стандарт сохраняет возможность смешивания с другими растительными маслами и запрещает продажу оптом.
Европейская комиссия будет применять с этой недели новые правила в отношении оливкового масла.
С его помощью ЕС намерен защитить качество и прозрачность производства, и сбыта продукта, также избежать мошенничества и дезинформации потребителей.
Брюссель счел необходимым изменить предыдущее правило, принятое более десяти лет назад, в координации с организациями в этом секторе, такими как Международный совет по оливкам.
Крупные страны-производители оливкового масла, такие как Испания, Италия и Греция, сохраняют запрет на использование смеси для предприятий, расположенных на их территории, которые пытаются коммерциализировать этот процесс.
Производители могут производить смесь, если она предназначена для экспорта в другие страны ЕС, где разрешена продажа таких миксов.
Брюссель также сохраняет запрет на продажу масла оптом, что является инструментом против массового использования пластика.
Опубликовано: Тарас Медведев
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