Путин: добровольцы участвующие в СВО получат статус ветеранов
2022-11-21 18:50
Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветеранов для участвующих в СВО добровольцев.
21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации появилось сообщение о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.
В сообщении также говорится, что добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, а добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.
Опубликовано: Елена Калиновская
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