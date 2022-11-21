Путин: добровольцы участвующие в СВО получат статус ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветеранов для участвующих в СВО добровольцев.

21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации появилось сообщение о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.

В сообщении также говорится, что добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, а добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.