Новый президент Бразилии перенес операцию на гортани

Новый президент Бразилии Лула перенес операцию на гортани после возвращения из поездки в Египет и Португалию, сообщила в понедельник больница Сан-Паулу, в которой он был прооперирован.

«77-летний Луис Инасио Лула да Силва был выписан из больницы в понедельник утром после перенесенной накануне ларингопластики», — сообщил источник.

«Здравствуйте, я дома после вчерашнего небольшого вмешательства. Все улажено, я в порядке, всем хорошей недели», — написал он в Telegram через несколько часов после выписки из госпиталя.

В медицинском бюллетене говорилось, что в ходе операции «удалили лейкоплакию левой голосовой связки», белые пятна, обнаруженные во время медицинского осмотра, проведенного 12 ноября, за три дня до поездки за границу.

Врачи исключили наличие новой опухоли у Лулы, который страдал от рака гортани с 2011 года, вскоре после окончания двух первых президентских сроков (2003-2010). В следующем году он поправился после прохождения сеансов лучевой и химиотерапии.

Лула, который курил более пятидесяти лет, отказался от сигарет в 2010 году после госпитализации по поводу гипертонии.