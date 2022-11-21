ООН выделит Ливану продовольственную помощь на сумму 5,4 миллиарда долларов

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предоставит Ливану помощь в размере 5,4 миллиарда долларов, чтобы помочь местному населению и сирийским беженцам в этой стране, заявил в понедельник премьер-министр Наджиб Микати.

«Совет директоров ВПП на своем последнем заседании в Риме принял решение выделить Ливану 5,4 миллиарда долларов в течение следующих трех лет», — заявил Наджиб Микати на пресс-конференции в Бейруте в присутствии директора ВПП в Ливане Абдаллы аль -Вардат.

По словам Наджиба Микати, эта сумма должна быть «поровну разделена между ливанцами и сирийскими беженцами», которые получают помощь ВПП с 2012 года.

ВПП продолжит оказывать экстренную помощь в натуральной и денежной форме, пообещал Вардат, заверив, что помощь принесет пользу «одному миллиону сирийских беженцев и одному миллиону ливанцев» в период с 2023 по 2025 год.

Ливан принял около двух миллионов человек. сирийцев с начала войны в Сирии в 2011 году, при этом около миллиона из них зарегистрированы в ООН как беженцы.