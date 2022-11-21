Министр иностранных дел Венгрии Сийярто посетил выставку «Атомэкспо» в Сочи
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Россию в понедельник во второй раз за два месяца.
Политик принял участие в выставке ядерных технологий «Атомэкспо» в Сочи, сообщили в МИД Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает хорошие отношения с Москвой и добился освобождения от эмбарго на импорт российской нефти.
Отмечатеся, что «Росатом» строит два новых энергоблока для АЭС «Пакш» в Венгрии.
«Я искренне надеюсь, что ни одна европейская страна не помешает этим инвестициям», — заявил Сийярто в Сочи.
Энергетическая безопасность «сегодня является вопросом национальной безопасности, даже суверенитета», отметил министр. Инвестиционный проект «Пакш 2» имеет объем двенадцать миллиардов евро. Запуск реакторов планируется на 2030 год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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