Министр иностранных дел Венгрии Сийярто посетил выставку «Атомэкспо» в Сочи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Россию в понедельник во второй раз за два месяца.

Политик принял участие в выставке ядерных технологий «Атомэкспо» в Сочи, сообщили в МИД Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает хорошие отношения с Москвой и добился освобождения от эмбарго на импорт российской нефти.

Отмечатеся, что «Росатом» строит два новых энергоблока для АЭС «Пакш» в Венгрии.

«Я искренне надеюсь, что ни одна европейская страна не помешает этим инвестициям», — заявил Сийярто в Сочи.

Энергетическая безопасность «сегодня является вопросом национальной безопасности, даже суверенитета», отметил министр. Инвестиционный проект «Пакш 2» имеет объем двенадцать миллиардов евро. Запуск реакторов планируется на 2030 год.

