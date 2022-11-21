Киев эвакуирует людей из Херсонской и Николаевской областей

Украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из районов Херсонской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на правительство.

«Инфраструктура в этом районе настолько сильно повреждена, что людям будет сложно пережить там зиму», заявила в понедельник вице-премьер Ирина Верещук.

То же самое относится и к соседней Николаевской области. Правительство обеспечит людей транспортом, жильем и медицинским обслуживанием.

Эвакуация началась чуть более чем через неделю после того, как украинские войска заняли Херсон, и показывает проблемы, с которыми Украина сталкивается в связи с наступлением зимы из-за российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

По данным администрации Зеленского в стране повреждено более 40 процентов энергосистемы. Миллионы украинцев остались без электричества, отопления и воды.

Глава государственного оператора электросетей «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в понедельник, что в 15 регионах электричество будет отключено на четыре часа и более.