Косово отказалось от компромисса предложенного ЕС в споре с Сербией

Европейский Союз в понедельник предупредил об «эскалации и насилии» после того, как Косово и Сербия не смогли прийти к соглашению в ходе экстренных переговоров по решению спора об автомобильных номерных знаках.

«После многочасовых обсуждений… сегодня обе стороны не пришли к соглашению», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в заявлении для СМИ.

«Я думаю, что на сторонах обоих лидеров лежит важная ответственность за провал переговоров сегодня и за любую эскалацию и насилие, которые могут произойти на местах в последующие дни», - отметил он.

Напомним, что Косово потребовало от сербского меньшинства сменить старые автомобильные номера, выданные до 1999 года, когда Косово было частью Сербии.

Сербы, живущие в северной части страны, встретили этот шаг сопротивлением, но Косово заявило, что со вторника начнет налагать штрафы.

Боррель отметил, что ЕС выдвинул предложение, которое помогло бы избежать дальнейшего обострения напряженности. Компромисс был принят президентом Сербии Александром Вучичем, но отвергнут премьер-министром Косово Альбином Курти.