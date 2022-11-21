РФ и Беларусь подписали соглашение о возврате отработавшего топлива АЭС

Российская Федерация и Беларусь подписали соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом.

21 ноября РИА Новости сообщили, что генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку.

Практика возврата в Россию отработавшего ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.

Ранее СМИ сообщали, что Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" и генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE "Росатома".