РФ и Беларусь подписали соглашение о возврате отработавшего топлива АЭС
Российская Федерация и Беларусь подписали соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом.
21 ноября РИА Новости сообщили, что генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку.
Практика возврата в Россию отработавшего ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.
Ранее СМИ сообщали, что Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" и генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE "Росатома".
Опубликовано: Елена Калиновская
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