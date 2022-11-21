Евросоюз не может оправдать обещания по вхождению в блок новых стран
2022-11-21 20:46
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не может оправдать ожидания стран, которым обещал вхождение в блок.
По его словам, наиболее драматичная ситуация в этом плане складывается в отношении вступления Украины в ЕС.
Кошта также напомнил о многочисленных обещаниях о вступлении в Евросоюз, которые Брюссель давал государствам Западных Балкан.
Он уточнил, что в ЕС до сих пор нет условий, по которым можно определять способность блока принимать новые страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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