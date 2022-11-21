Блащак: численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что численность войск польской территориальной обороны превысила 35 тысяч человек.

21 ноября глава Министерства национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак в своём аккаунте Twitter заявил о том, что в настоящее время численность польских войск территориальной обороны превысила отметку в 35 000 единиц личного состава.

Блащак также добавил, что это событие является важным шагом «на пути к достижению оперативных возможностей» польской армии, на расходы которой польское правительство увеличило сумму выделяемых средств с 2,4% ВВП Польши до 5%.