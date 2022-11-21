Блащак: численность войск территориальной обороны Польши превысила 35 тысяч человек
2022-11-21 20:59
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что численность войск польской территориальной обороны превысила 35 тысяч человек.
21 ноября глава Министерства национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак в своём аккаунте Twitter заявил о том, что в настоящее время численность польских войск территориальной обороны превысила отметку в 35 000 единиц личного состава.
Блащак также добавил, что это событие является важным шагом «на пути к достижению оперативных возможностей» польской армии, на расходы которой польское правительство увеличило сумму выделяемых средств с 2,4% ВВП Польши до 5%.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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