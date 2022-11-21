Bloomberg: Испания выдала российским туристам в 3 раза больше виз, чем в прошлом году
2022-11-21 21:27
Bloomberg со ссылкой на данные испанского МИД сообщает, что в этом году Испания выдала россиянам в три раза больше шенгенских виз, чем за такой же период прошлого года.
В частности, за этот год россиянам выдано 108 862 визы. Правда, до пандемии коронавируса этот показатель был выше.
Ранее «Известия» сообщали, что по итогам января-сентября 2022 года россияне вошли в тройку лидеров по оформлению виз в США.
Второе место по этому показателю занимает Турция, а третье – Румыния.
Опубликовано: Светлана Репина
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