Глава администрации Читы отправился добровольцем в зону СВО

Глава администрации Читы Сапожников заявил об отставке и уходе на спецоперацию на Украине.

21 ноября глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил в своем Telegram-канале,что он официально оставляет свой пост для того, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.

В сообщении говорится, что он, как десантник с боевым опытом, как гражданин не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения своей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков и считает своим долгом встать на защиту страны.

Также Александр Сапожников поблагодарил жителей города, коллег, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и пожелал всем счастья и благополучия.