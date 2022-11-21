Глава администрации Читы отправился добровольцем в зону СВО
Глава администрации Читы Сапожников заявил об отставке и уходе на спецоперацию на Украине.
21 ноября глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил в своем Telegram-канале,что он официально оставляет свой пост для того, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.
В сообщении говорится, что он, как десантник с боевым опытом, как гражданин не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения своей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков и считает своим долгом встать на защиту страны.
Также Александр Сапожников поблагодарил жителей города, коллег, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и пожелал всем счастья и благополучия.
Опубликовано: Елена Калиновская
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
Финляндия решила вернуть России более 800 железнодорожных вагонов
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Карчаа: украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь