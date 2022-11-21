Финляндия решила вернуть России более 800 железнодорожных вагонов
2022-11-21 21:32
По информации Агентства транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom, российским владельцам будет возвращено более 800 железнодорожных вагонов.
Речь идет о вагонах, которые остались в Финляндии в связи с введением санкций.
Они использовались для выполнения двусторонних перевозок по железной дороге, но попали под санкции Евросоюза.
15 ноября МИД Финляндии принял решение о возврате вагонов России, поскольку их хранение требовало значительных финансовых затрат.
Опубликовано: Светлана Репина
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Финляндия решила вернуть России более 800 железнодорожных вагонов
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