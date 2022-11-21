Финляндия решила вернуть России более 800 железнодорожных вагонов

По информации Агентства транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom, российским владельцам будет возвращено более 800 железнодорожных вагонов.

Речь идет о вагонах, которые остались в Финляндии в связи с введением санкций.

Они использовались для выполнения двусторонних перевозок по железной дороге, но попали под санкции Евросоюза.

15 ноября МИД Финляндии принял решение о возврате вагонов России, поскольку их хранение требовало значительных финансовых затрат.