Карл III отказывается от давней рождественской традиции королевской семьи
2022-11-21 21:37
Корреспондент BBC, эксперт по делам королевской семьи Дженни Бонд рассказала, что в нынешнее Рождество Карл III откажется от одной из семейных традиций.
Ранее вся семья Виндзоров собиралась у телевизора, чтобы послушать рождественскую речь монарха.
В этом году традицию не будут соблюдать, поскольку считают ее архаичной.
По словам Дженни Бонд, это Рождество будет для королевской семьи менее формальным, чем обычно.
Опубликовано: Светлана Репина
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