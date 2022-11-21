Карл III отказывается от давней рождественской традиции королевской семьи

Корреспондент BBC, эксперт по делам королевской семьи Дженни Бонд рассказала, что в нынешнее Рождество Карл III откажется от одной из семейных традиций.

Ранее вся семья Виндзоров собиралась у телевизора, чтобы послушать рождественскую речь монарха.

В этом году традицию не будут соблюдать, поскольку считают ее архаичной.

По словам Дженни Бонд, это Рождество будет для королевской семьи менее формальным, чем обычно.